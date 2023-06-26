المهرجانات الصيفية تنعش قطاعي السياحة والاقتصاد في المغرب

وكانت قد توقفت المهرجانات الفنية في الموسمين الماضيين بسبب انتشار وباء كورونا، وعودتها الآن أنعشت النشاط السياحي من جديد بالمدن الساحلية على وجه الخصوص.

وتراهن الحكومة المغربية على المهرجانات الصيفية من أجل الترويج السياحي ورفع إيرادات القطاع، ويرتقب أن تُنظم مهرجانات فنية أخرى بعدد من المراكز الحضرية والقروية في الشهرين القادمين.

وملئت الفنادق والوحدات السياحية في اليومين الماضيين نتيجة تدفق عدد كبير من السياح المغاربة والأجانب بمناسبة تنظيم مهرجان “كناوة”.

وتلقى المهرجانات الصيفية رواجا اقتصاديا بالمناطق التي تنظم بها تلك المهرجانات من خلال الرفع من نسب ليالي المبيت بالفنادق، وفقا لخبير في السياسات العمومية والاجتماعية رضوان جخا.