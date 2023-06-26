المهرجانات الصيفية تنعش قطاعي السياحة والاقتصاد في المغرب
انتعش النشاط السياحي والاقتصادي بالمغرب في الفترة الأخيرة، بعد عودة المهرجانات الفنية التي تأتي بوقت زيارة السياح للمملكة، بالإضافة إلى أنها فرصة للعاطلين عن العمل لكسب قوت العيش اليومي.
وكانت قد توقفت المهرجانات الفنية في الموسمين الماضيين بسبب انتشار وباء كورونا، وعودتها الآن أنعشت النشاط السياحي من جديد بالمدن الساحلية على وجه الخصوص.
وتراهن الحكومة المغربية على المهرجانات الصيفية من أجل الترويج السياحي ورفع إيرادات القطاع، ويرتقب أن تُنظم مهرجانات فنية أخرى بعدد من المراكز الحضرية والقروية في الشهرين القادمين.
وملئت الفنادق والوحدات السياحية في اليومين الماضيين نتيجة تدفق عدد كبير من السياح المغاربة والأجانب بمناسبة تنظيم مهرجان “كناوة”.
وتلقى المهرجانات الصيفية رواجا اقتصاديا بالمناطق التي تنظم بها تلك المهرجانات من خلال الرفع من نسب ليالي المبيت بالفنادق، وفقا لخبير في السياسات العمومية والاجتماعية رضوان جخا.
ودعا جخا في تصريح لجريدة هسبريس المغربية الإلكترونية، إلى رفع عدد المهرجانات السياحية بالجنوب الشرقي، دون إغفال أهمية مهرجانات المؤتمرات بمجموعة من المدن، على غرار مدينة مراكش التي تنظم مؤتمرات دولية كبيرة، ما زاد من صيتها السياحي.
وتحدث جخا عن التنمية الاجتماعية مشيرا إلى أن "المهرجانات تجعلنا ننتقل من المناطق السياحية إلى المناطق السياحية للجذب، وهو مؤشر مهم جدا سيؤثر إيجابا على بعد ثان يتعلق بتحريك عجلة التنمية الاجتماعية والرّواج الاقتصادي بالمناطق التي تستضيف المهرجانات الصيفيّة”.