أسعار الغذاء العالمية في أدنى مستوياتها منذ عامين

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن مؤشرها الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو/ أيار مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وقراءة أيار/مايو هي الأدنى منذ نيسان/أبريل 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 بالمئة من أعلى مستوى وصل إليه في آذار/مارس 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد بالمئة عن العام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيس زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.