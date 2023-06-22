"قمة باريس".. تمويلات المناخ جوهر الانقسام بين الدول المتقدمة والنامية

وعلى هذا الأساس، وافقت البلدان النامية على زيادة جهودها، ومع ذلك في عام 2020 بلغت هذه القيمة فقط 83.3 مليار دولار وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة التي جمعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCECD .

وقبل عامين أكدت الدول الغنية، أنها ستصل إلى هذا المبلغ بحلول عام 2023، وتكررت هذه الشهادة في مايو، ولكن لا يوجد ضمان ملموس لذلك، بسبب حرب أوكرانيا، وأزمات الطاقة، والتضخم والدين.

وتابعت الصحيفة، أن المشكلة ليست فقط في وعد مبلغ الـ 100 مليار دولار الذي لم يتم الوفاء به، بل إن تقارير لمنظمة أوكسفام، أشارت إلى أن المبالغ المعلنة قد تكون مبالغًا فيها، وتقدر أوكسام الجهد المالي الفعلي لعام 2020 بين 21 إلى 24.5 مليار دولار فقط.

وتشير تحقيقات حديثة لوكالة رويترز أيضًا، إلى أن جزءًا من هذه الأموال يتم تخصيصه لمشاريع ليس لها علاقة بمكافحة التغير المناخي، بل على العكس من ذلك، مثل بناء محطة لتوليد الكهرباء من الفحم، أو توسيع مطار أو فندق، أو حتى افتتاح محلات للشوكولاتة والآيس كريم.

ورأى التقرير، أن هدف الوصول إلى 100 مليار دولار لا يزال أمرًا مهمًّا لإعادة الثقة بين دول الشمال والجنوب ومحركًا للعمل المناخي، لكن الجميع يتفقون على أنه غير كافٍ بشكل كبير.

وفي هذا الإطار يؤكد غيوم كومبان، أن "هذا المبلغ الذي تم تحديده بشكل سياسي فقط، وليس عن طريق دراسة علمية، قد أصبح قديمًا تمامًا وتافهًا بالنسبة لحجم الاحتياجات المتعلقة بالمناخ"، فيما تقدر أوكسفام هذه الاحتياجات بمبلغ 2.7 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030 في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.