العراق: منفتحون على تطوير الشراكة مع السعودية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اجتماعه مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، والوفد المرافق له، في بغداد، اليوم الإثنين، أن العراق منفتح على تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن "الاجتماع بين السوداني والقصبي شهد استعراضا مجملا لآفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".
وأضاف البيان، أن "السوداني أكد خلال اللقاء على الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات، خصوصا ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحد من انعكاساتها على المنطقة".
من جانبه، أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، "مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات".