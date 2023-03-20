العراق: منفتحون على تطوير الشراكة مع السعودية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اجتماعه مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، والوفد المرافق له، في بغداد، اليوم الإثنين، أن العراق منفتح على تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن "الاجتماع بين السوداني والقصبي شهد استعراضا مجملا لآفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".