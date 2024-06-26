السياسة "المعادية للهجرة" تهدد صناعة الرقائق في بريطانيا

يحذّر صانعو الرقائق البريطانيون من أن حملة المملكة المتحدة ضد الهجرة تعوق قدرة القطاع على المنافسة عالميًا بسبب زيادة الحواجز أمام توظيف المواهب الأجنبية، بالرغم من أن 80% من شركات الرقائق في البلاد لديها وظائف شاغرة.

وتتوقع شركات صناعة الرقائق أن تستمر هذه الحواجز أيًا كان الفائز في الانتخابات العامة الأسبوع المقبل، بعد أن تعهد كل من حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب العمال الذي يقوده كير ستارمر بخفض صافي الهجرة إذا فازوا بالسلطة في 4 يوليو.

ويشعر رؤساء شركات أشباه الموصلات بالإحباط بسبب السياسة المعادية للمهاجرين التي تنتهجها وزارة الداخلية، بينما هم يتصارعون مع نقص المهارات الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وفقًا لبلومبيرغ.

وقال رودني بيلزيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "آي كيو إي"، وهي شركة لتصنيع الرقائق، وتعتبر آبل من بين عملائها: "إن الموهبة هي عنق الزجاجة لكل ما نقوم به".

وأعرب بيلزيل في حديث لوكالة بلومبيرغ، عن قلقه من أن يصبح العثور على العمال المهرة مشكلة كبيرة في المستقبل القريب.

وتصنف الإستراتيجية الحالية لحكومة المملكة المتحدة أشباه الموصلات باعتبارها تكنولوجيا بالغة الأهمية للاقتصاد، مع التركيز على دورها في تصنيع أجهزة تتراوح بين الهواتف الذكية والسيارات والصواريخ، بحسب ما ذكرته بلومبيرغ.

وتخصص المملكة المتحدة مليار جنيه إسترليني لتعزيز هذه الصناعة، مقارنة بعشرات المليارات من الدولارات من الإعانات التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة إن ما يقرب من 80% من شركات الرقائق في المملكة المتحدة لديها وظائف شاغرة، مع صعوبة شغل العديد من المناصب بسبب نقص المهارات.

ويُنظر إلى إجراءات توظيف العمال الدوليين على أنها بيروقراطية ومكلفة للغاية، حيث تستغرق ما يصل إلى 18 أسبوعًا للحصول على تأشيرة مقارنة بـ6 أسابيع في فرنسا.

وقال كولن همفريز، المؤسس المشارك لشركة باراغراف، التي تعمل على تطوير تقنيات الرقائق باستخدام الغرافين: "واجهنا صعوبة حقيقية في مجال التكنولوجيا العميقة، وصعوبة حقيقية في توظيف الأشخاص في بريطانيا. نريد حكومة تدفع الاستثمار حقًّا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة".

وأضاف أن الشركة تدرس نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة بسبب سهولة ممارسة الأعمال التجارية هناك.

ويرى المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن سياسات الهجرة الحالية، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرواتب تأشيرات العمال المهرة وإزالة المهندسين الإلكترونيين من قائمة المهن التي تعاني من نقص في المملكة المتحدة، تؤدي إلى نتائج عكسية.

ويصر قادة الصناعة على أن الموقف الصارم لكلا الحزبين السياسيين الرئيسين بشأن الهجرة، يؤدي إلى تفاقم نقص المواهب.