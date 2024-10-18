للمرة الأولى على الإطلاق.. الذهب فوق مستوى 2700 دولار للأونصة

تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق، إذ عزز القلق إزاء الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن، وفق رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2706.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0220 بتوقيت غرينتش ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى اثنين بالمئة. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2722.00 دولارا.

وقال تاي وونج وهو متعامل مستقل في المعادن مقيم في نيويورك "الذهب لا يكترث لارتفاع الدولار ويصعد كلما سنحت فرصة".

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية صدرت الليلة الماضية قوة الاقتصاد، وهو ما عزز الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. إلا أن المتعاملين ما زالوا يتوقعون احتمالات بنسبة 90 بالمئة بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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ومن المتوقع أن يتداول الذهب في نطاق 2500-2800 دولار في الأشهر المقبلة مع حصول الأسعار على دعم من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي والمستويات المرتفعة من التوتر الجيوسياسي، بحسب محللين في بي.إم.آي.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها تعتزم الانتقال لمرحلة "تصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل بعد اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي الولايات المتحدة وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تسعى نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى الحصول على دعم كل الناخبين الذي لم يحسموا مواقفهم.

وتسهم أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد لكنها تعد في الوقت نفسه استثمارا آمنا في أوقات الاضطرابات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.92 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1049.25 دولار.