سوريا.. زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الدولة 100%

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، مراسيم تشريعية تقضي برفع الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بنسبة 100%.

وبحسب وكالة الانباء السورية "سانا" يقضي المرسوم التشريعي رقم 11 باضافة "نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها".

كما قضى المرسوم التشريعي رقم 12 "منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها / 100%/ من المعاش التقاعدي".