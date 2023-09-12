المغرب: عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بموعدها في مراكش

أعلنت الحكومة المغربية عن سعيها لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر/تشرين الأول في مراكش رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد، وفق ما ذكر مصدران مطلعان، الاثنين.

وقال أحد المصدرين وهو مقرب من الحكومة المغربية "من وجهة نظر السلطات المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في الموعد المقرر لها بين 9 و15 من أكتوبر 2023. لا تغيير في الخطط حتى الآن".

وامتنع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن التعليق على موقف المغرب بشأن الاجتماعات، وأحالا رويترز إلى بيان مشترك مع الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي صدر مطلع الأسبوع للتعبير عن التعازي في الخسائر في الأرواح والممتلكات وتحدث عن "الاستعداد لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة"، بما في ذلك تلبية الاحتياجات المالية العاجلة على المدى القصير.

وقال أحد المصادر إن موقع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو مجمع من هياكل مؤقتة على أطراف المدينة بالقرب من المطار، ما زال سليما إلى حد كبير، وإن الأعمال التحضيرية مستمرة.