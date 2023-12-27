استطلاع: أمريكيون لا يشعرون بالثراء رغم امتلاكهم ملايين الدولارات
أظهر استطلاع رأي أن مئات الأمريكيين الذين يمتلكون أصولًا قابلة للاستثمار تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار، لا يعتبرون أنفسهم أثرياء.
وقال تقرير نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي، إن ثلثي 800 من الأثرياء في أمريكا الشمالية شملهم الاستطلاع، يمتلكون أصولًا قابلة للاستثمار تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار، لا يعتبرون أنفسهم أغنياء، وحتى أولئك الذين يملكون أكثر من 10 ملايين دولار، لديهم الشعور نفسه.
ويُعرب الأثرياء عن مخاوفهم بشأن التحديات التي يواجهونها في تنمية ثرواتهم، في ظل عدة تحديات تواجههم على رأسها: التضخم، وسوق الأوراق المالية المتقلبة، واحتمال فقدان الوظائف، وتأثير أزمة المناخ على قيم العقارات، بحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة (تشب) ليمتد الأمريكية للتأمين.
ورغم الحجم الكبير لثرواتهم، إلا أن نسبة كبيرة من الأثرياء، يجدون أن بناء الثروة أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
في الوقت ذاته، فإن عدم الاستقرار الاقتصادي، والمخاوف من انخفاض قيمة الاستثمار، يستحوذان على تفكير الأمريكيين الأثرياء، حيث اعتبر ما نسبته 80٪ من المشاركين في الاستطلاع احتمالية انخفاض قيمة استثماراتهم كعامل تهديد كبير لأموالهم وأسلوب حياتهم.
علاوة على ذلك، أعرب 74% عن مخاوفهم من تداعيات التضخم، لا سيما في ظل ارتفاع معدلاته التي تؤثر على جوانب مهمة في حياتهم، مثل: نفقات الإسكان، وتناول الطعام في الخارج، والترفيه، وحضور الحفلات.
وبينما يشهد الاقتصاد ما يسميه الاقتصاديون الهبوط الناعم (خفض التضخم دون حدوث ركود)، ومن المتوقع أن يتجه نحو الاستقرار، ما زال الأثرياء متخوفين.
ومن أجل معالجة هذه المخاوف، خطط مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات في العام المقبل. ومع مستويات بطالة تتراوح بين 3% و4% في عام 2023، يكون الاقتصاد تفوق على توقعات الكثير من خبراء الاقتصاد.
بالإضافة الى ذلك، تسهم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي برفع منسوب القلق بين الأثرياء الذين أعرب أكثر من ثلثيهم عن مخاوفهم من حدوث أضرار لممتلكاتهم بسبب الحوادث الجوية وأحوال الطقس.
كما يحدد الأثرياء المشاركون مخاطر إضافية تقلقهم، كالتهديد بالاحتيال المالي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، واحتمال فقدان الوظائف، وانخفاض الأرباح من المشاريع التجارية.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، يخطط العديد من الأمريكيين الأثرياء لزيادة الإنفاق على المنازل، والسفر، والتعليم، في العام المقبل.
وبينما يتوقع ما نسبته 73% منهم زيادة الإنفاق على العقارات، يتوقع 65% منهم زيادة في الإنفاق على المتعة والترفيه.
الى ذلك، تكشف بيانات البنك الفدرالي الأمريكي الأخيرة عن تفاوت صارخ في الثروة، فقد اكتسب أغنى 0.1% من الأمريكيين 1.3 تريليون دولار، منذ أوائل عام 2023، مقارنة بزيادة قدرها 330 مليار دولار لأفقر 50%.
بموازاة ذلك، ارتفع عدد الأسر التي لديها أكثر من مليون دولار من صافي الأصول بنسبة 63%، بين عامي 2019 و2022، وهو ما يشير الى تركز نمو الثروة بين الأغنياء، وزيادة ملحوظة في عدد الأسر الثرية نسبيًا.