استطلاع: أمريكيون لا يشعرون بالثراء رغم امتلاكهم ملايين الدولارات

أظهر استطلاع رأي أن مئات الأمريكيين الذين يمتلكون أصولًا قابلة للاستثمار تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار، لا يعتبرون أنفسهم أثرياء.

وقال تقرير نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي، إن ثلثي 800 من الأثرياء في أمريكا الشمالية شملهم الاستطلاع، يمتلكون أصولًا قابلة للاستثمار تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار، لا يعتبرون أنفسهم أغنياء، وحتى أولئك الذين يملكون أكثر من 10 ملايين دولار، لديهم الشعور نفسه.

ويُعرب الأثرياء عن مخاوفهم بشأن التحديات التي يواجهونها في تنمية ثرواتهم، في ظل عدة تحديات تواجههم على رأسها: التضخم، وسوق الأوراق المالية المتقلبة، واحتمال فقدان الوظائف، وتأثير أزمة المناخ على قيم العقارات، بحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة (تشب) ليمتد الأمريكية للتأمين.

ورغم الحجم الكبير لثرواتهم، إلا أن نسبة كبيرة من الأثرياء، يجدون أن بناء الثروة أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.