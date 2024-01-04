هجمات ميليشيا الحوثي ترفع أسعار البُن

قالت المنظمة الدولية للقهوة، اليوم الأربعاء، إن شركات الشحن التي تنقل البن زادت رسوم النقل في بعض المسارات؛ نتيجة هجمات في البحر الأحمر دفعت السفن التجارية لاتباع طرق بديلة.

وهاجمت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على مناطق كبيرة في اليمن منها العاصمة، سفنا تجارية بالبحر الأحمر زعمت أنها على صلات بإسرائيل أو تبحر إليها، وذلك تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت المنظمة في تقرير إن الموقف في المنطقة دفع بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها لتقليل المخاطر.