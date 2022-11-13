مسؤول: إيران خسرت 450 مليار دولار بسبب الحظر النفطي

كشف مسؤول إيراني اليوم السبت، أن بلاده خسرت 450 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية بسبب الحظر النفطي نتيجة العقوبات، التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن رضا بديدار رئيس لجنة الطاقة والبيئة في غرفة تجارة طهران، قوله "خلال السنوات العشر الماضية، خسرت إيران 450 مليار دولار بسبب الحظر النفطي".

وأشار إلى أنه "حسب أوبك، بسبب فرض العقوبات والتباطؤ في مبيعات النفط، أدى إلى أن تخسر إيران أكثر من 450 مليار دولار من الدخل من صادرات النفط في السنوات العشر الماضية".

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني خلال الجلسة الـ26 للجنة الطاقة والبيئة بغرفة طهران في مقر نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، الهادفة إلى مراجعة مقترحات نشطاء صناعة الكهرباء والطاقة لصياغة قانون خطة التنمية الجديد.

ذكر بديدار "أن الطلب على النفط في العالم، حسب منظمة أوبك لا يزال في تزايد، ووفقًا لتوقعات هذه المنظمة فإن التخلي عن الوقود الأحفوري أمر خطير ولا يمكن للعالم أن يعيش دون النفط".

وأضاف أنه "في الوقت الحالي ومع إعلان منظمة أوبك، سيصل إجمالي إنتاج النفط الخام ومكثفات النفط الأخرى لأعضاء أوبك الـ13 من 31.6 مليون برميل يومياً إلى 38.3 مليون برميل يوميًا في عام 2035"، لافتًا إلى أنه "وفقًا لتوقعات أوبك، لا يزال هذا الرقم في تزايد وسيصل إلى 42.4 مليون برميل يوميًا بعد عقد من الزمن".

وتحدث المسؤول الإيراني عن التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، الذي بموجبه تحتل إيران المرتبة الأولى في استهلاك الطاقة في العالم، حيثُ قال "وفقًا لهذا التقرير، تبلغ كثافة استهلاك الطاقة في إيران 15 ضعفًا في اليابان، أي أكثر من 2.5 ضعف مثيلتها في الصين و5.7 ضعف المتوسط العالمي".

ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، وتشديد العقوبات على طهران تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس الماضي، إن "سياسة زعزعة استقرار البلد من قبل العدو فشلت مثلما فشلت سياسة العقوبات"، مشيراً إلى أن "إيران هزمت تكتيكات العدو من خلال تقليل آثار العقوبات".

وأوضح أن "صادراتنا النفطية ازدادت رغم عقوبات العدو ووصلت إلى مستوى الصادرات قبل العقوبات، كما قمنا بزيادة مستوى التجارة في السلع بنسبة 50%، وحاولنا استعادة حصة الاقتصاد الإيراني في المنطقة".