"إل موندو": إسبانيا "أسوأ" الأسواق الأوروبية للاستثمار

كشف استطلاع صادر عن "بنك أوف أمريكا"، شارك فيه 100 من مديري الصناديق الذين يديرون أكثر من 300 مليار دولار، أن إسبانيا هي أسوأ الأسواق الأوروبية الكبرى للاستثمار إلى جانب إيطاليا في عام 2024، وفق صحيفة "إل موندو" الإسبانية.

وبحسب الاستطلاع، تعززت مكانة إسبانيا في المركز الأخير؛ إذ إن "نقص الوزن" في لغة سوق الأوراق المالية يعني أن المديرين يعتقدون أنه ينبغي عليهم تخصيص أموال أقل في محافظهم الاستثمارية للسوق الإسبانية بما هو مناسب نظرًا لحجمها.

ولم يقدم الاستطلاع تفاصيل عن أسباب شكوك المديرين تجاه إسبانيا وإيطاليا، لكن في أقسام أخرى من الاستطلاع أكد أن الأغلبية تتوقع تدهور الاقتصاد الأوروبي بسبب التأثير الدائم لتشديد سياسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب الصحيفة.

وقالت إن إسبانيا وإيطاليا تُعدان من بين البلدان الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي، وتمثلان مخاطر اليقين القانوني أكبر من غيرهما من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، رغم حقيقة كونهما أكبر المستفيدين نظريًا من أموال الاتحاد الأوروبي.

وأشار الاستطلاع إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، في عام 2024، نتيجة السياسة المالية الأقل تيسيرًا، والآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية وانخفاض المدخرات، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى احتمالية تنفيذ زيادة ضريبية؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تثبيط الاستثمار.

وفي الوقت نفسه، فإن تكاليف خدمة الدين، الأعلى من المتوقع، وعدم اليقين الناجم عن الدعم البرلماني الهش للحكومة، هي عوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على الاستثمار، وفق الصحيفة.

وقالت "إل موندو" إن هذا الأمر دفع النائبة الأولى للرئيسة المنتهية ولايتها، نادية كالفينيو، قبل 3 أسابيع، إلى عقد اجتماع في نيويورك مع مستثمرين دوليين "لنقل رسالة ثقة في الاقتصاد الإسباني".