حرب غزة.. صناديق الدفاع الأمريكية والأوروبية تشهد تدفقات حادة
أقبل المستثمرون في الأسبوع الماضي على الصناديق المتداولة في البورصة، التي تستثمر في شركات الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا، وسط توقعات بأن يمتد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس عبر الحدود.
وشهد صندوق (آي شيرز) المرتبط بالصناعات الدفاعية والجوية الأمريكية، الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، تدفقات صافية قدرها 7.2 مليون دولار للأسبوع المنتهي في الـ11 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد 7 أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، حسبما أظهرت بيانات ليبر.
وشهد صندوق الاستثمار (إنفسكو) وحجمه مليارا دولار تدفقات أسبوعية صافية بقيمة 48 مليون دولار، وهو أفضل أداء له منذُ شهر يوليو/تموز لعام 2022، وارتفع كلا الصندوقين بأكثر من 4% الأسبوع الماضي.
وفي أوروبا، شهد صندوق مستقبل الدفاع، الذي أُطلق في الآونة الأخيرة، تدفقات أسبوعية قدرها 1.1 مليون دولار.
وقال هيكتور ماكنيل، الرئيس التنفيذي المشارك ومؤسس (هانيتف): "ارتفعت أسهم الصناعات الدفاعية على خلفية صدمة أحداث مطلع الأسبوع الماضي. بالنسبة للعديد من المستثمرين، من المنطقي اللجوء للدفاع كوسيلة تحوط ضد الصدمات الجيوسياسية".
واستمر القصف على غزة خلال الليل، وقال سكان إنه كان أعنف قصف حتى الآن خلال الصراع، الذي بدأ قبل 9 أيام.
وقالت السلطات في غزة إن 2808 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارات الإسرائيلية، التي أعقبت هجوم شنه مسلحو حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأدى إلى مقتل 1300.
وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط، وحذرت إيران من تصعيد إقليمي إذا استمرت الهجمات على الفلسطينيين.
وقال تود روزنبلوث، رئيس الأبحاث في (فيتافي): "إذا استمر القتال لفترة أطول بكل أسف، فسوف يلجأ المستثمرون إلى موردي الأسلحة والدفاع".
وارتفعت أسهم (آي. شير) 5.7%، وإنفسكو 14.2% في العامين الماضيين، وسط توقعات بزيادة ميزانيات الدفاع، في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.