حرب غزة.. صناديق الدفاع الأمريكية والأوروبية تشهد تدفقات حادة

أقبل المستثمرون في الأسبوع الماضي على الصناديق المتداولة في البورصة، التي تستثمر في شركات الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا، وسط توقعات بأن يمتد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس عبر الحدود.

وشهد صندوق (آي شيرز) المرتبط بالصناعات الدفاعية والجوية الأمريكية، الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، تدفقات صافية قدرها 7.2 مليون دولار للأسبوع المنتهي في الـ11 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد 7 أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، حسبما أظهرت بيانات ليبر.

وشهد صندوق الاستثمار (إنفسكو) وحجمه مليارا دولار تدفقات أسبوعية صافية بقيمة 48 مليون دولار، وهو أفضل أداء له منذُ شهر يوليو/تموز لعام 2022، وارتفع كلا الصندوقين بأكثر من 4% الأسبوع الماضي.