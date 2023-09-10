الدنمارك.. عقار لعلاج السُّمنة ينقذ الاقتصاد من الركود ويرفع قيمة العملة

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن عقارًا لعلاج السُّمنة تنتجه شركة دنماركية تسبب برفع قيمة العملة المحلية، وساهم بالحفاظ على النمو الاقتصادي، وتجنيب البلاد الدخول في حالة ركود.

وقالت الصحيفة، إن شركة الأدوية "نوفو نورديسك" الدنماركية أصبحت، بفضل الطلب المتزايد على علاج إنقاص الوزن "Wegovy"، الأسبوع الماضي، أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة في سوق الأوراق المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركة الدنماركية قدرت بـ 340 مليار جنيه إسترليني، متجاوزة بذلك إجمالي الناتج الاقتصادي للدنمارك الذي يقدّر بنحو 323 مليار جنيه إسترليني هذا العام.

وأوضحت الصحيفة، أن الارتفاع الكبير في المبيعات الخارجية للدواء أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الدنماركية ما أجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة أقل مما كانت ستفعله من أجل كبح جماح انخفاض قيمة العملة "الكرونة" المرتبطة باليورو من أجل تسهيل التجارة مع منطقة اليورو.

وبفضل "نوفو نورديسك"، تمكنت الدنمارك على الورق من تجنب الركود الاقتصادي الذي شهدته جارتاها ألمانيا والسويد، بحسب الصحيفة.

ونقلت "الغارديان" عن اقتصاديين قولهم، إن الدنمارك كانت ستدخل حالة من الركود من الناحية الفنية بعد دخول الاقتصاد المحلي حالة انكماش خلال أول ربعين من العام، وتراجع مساهمة القطاع الصناعي

وأضافوا: "لولا مساهمة قطاع الأدوية لكانت الصناعة الدنماركية قد شهدت تراجعًا بنسبة 15% خلال العام الماضي".

ووفقًا للصحيفة، فقد حققت شركة "نوفو نورديسك" مبيعات بلغت 20 مليار جنيه إسترليني، العام الماضي، بزيادة بلغت 26% عن العام السابق، وحققت أرباحًا بلغت حوالي 8 مليارات جنيه إسترليني قبل الضريبة.

ورفعت الشركة توقعات أرباحها، الشهر الماضي، بعد أن حققت مبيعات نصف سنوية بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، وأرباحًا قدرها 5.6 مليار جنيه إسترليني.

ويعمل في شركة "نوفو نورديسك" 59 ألف موظف يتوزعون على 80 دولة، يتواجد 40% منهم في الدنمارك، وتخدم ما يقرب من 40 مليون مريض في العالم.

وبحسب الصحيفة، فإن التوقعات تشير إلى أن مبيعات السوق العالمي لعلاجات فقدان الوزن ومرض السكري ستصل إلى 160 مليار جنيه إسترليني سنويًا

كما أنه من المتوقع أن يحقق ما يصل إلى 160 مليار جنيه إسترليني من المبيعات السنوية في غضون عقد من الزمن.

وحذَّرت الصحيفة من الإغراء الهائل الذي يواجهه السياسيون والاقتصاديون للتخلّي عن إستراتيجية الغذاء الصحي، والرهان على أدوية إنقاص الوزن بدلاً من ذلك.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية