النقد الدولي يرجّح أن يكون الاقتصاد البريطاني الأضعف نموًا في مجموعة السبع

رجَّح صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد البريطاني الأضعف نموًا بين دول مجموعة السبع في العام المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتشكل توقعات النقد الدولي نظرة تحدٍ للاقتصاد البريطاني، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.

ورغم أن الصندوق الدولي قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة العام الجاري من 0.4٪ إلى 0.5٪، إلا أنه خفّض توقعاته لعام 2024 من 1٪ إلى 0.6٪.

واحتلت المملكة المتحدة المركز الأخير في المجموعة، التي تتصدرها كندا بمعدل نمو متوقع قدره 1.6٪، وفقًا للصحيفة البريطانية.