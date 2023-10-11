النقد الدولي يرجّح أن يكون الاقتصاد البريطاني الأضعف نموًا في مجموعة السبع
رجَّح صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد البريطاني الأضعف نموًا بين دول مجموعة السبع في العام المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وتشكل توقعات النقد الدولي نظرة تحدٍ للاقتصاد البريطاني، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.
ورغم أن الصندوق الدولي قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة العام الجاري من 0.4٪ إلى 0.5٪، إلا أنه خفّض توقعاته لعام 2024 من 1٪ إلى 0.6٪.
واحتلت المملكة المتحدة المركز الأخير في المجموعة، التي تتصدرها كندا بمعدل نمو متوقع قدره 1.6٪، وفقًا للصحيفة البريطانية.
وتُمثل توقعات الصندوق الدولي "ضربة قوية" لحكومة ريشي سوناك، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة.
ويرى منتقدون، على رأسهم دارين جونز، وزير الخزانة في حكومة الظل العمالية، أن ذلك الوضع هو نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية من جانب حزب المحافظين.
في حين قلّل وزير الخزانة جيريمي هانت من أهمية انخفاض تصنيف صندوق النقد الدولي، مبينًا أن التوقعات طويلة الأمد تشير إلى أن نمو المملكة المتحدة سيتجاوز نظيره في فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
لكن الوزير البريطاني اعترف بأهمية معالجة التضخم، ووضع السياسات اللازمة لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي، وهو ما يعتزم توضيحه في بيان الخريف المقبل.
ووفقًا للصحيفة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد المملكة المتحدة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.7% للعام الحالي، مع تباطؤ أكثر أهمية إلى 3.7% للعام المقبل.
وتسلّط توقعات الصندوق الضوء على التحديات المتعددة الأوجه، التي تواجه المملكة المتحدة وهي تبحر في طريقها نحو التعافي الاقتصادي.
وعلى الصعيد العالمي، بيّن النقد الدولي في تقييمه أن النشاط الاقتصادي "يتعثر"، خاصة في ظل مواجهة تحديات التضخم المستمر، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتوترات الجيوسياسية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، إضافة إلى التعافي من جائحة "كوفيد-19".
وأشار الصندوق، بحسب الصحيفة، إلى أن النمو لا يزال بطيئًا وغير متساوٍ، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الدول.
المصدر: صحيفة "الإندبندنت" البريطانية