إفلاس وتقليص إنتاج وهجرة شركات.. "هزات مدوية" تترقبها الصناعة الألمانية

أما العام القادم 2023، فرجح التحليل أن يرتفع العدد مرة أخرى إلى 17 ألف شركة، في الوقت الذي تعاني فيه حالياً أكثر من 300 ألف شركة في ألمانيا من مشكلات مالية.

وقال الألماني فرانكلين شتانوفر (44 عاماً) لـ"إرم نيوز" "أن 80% من العائلات الألمانية لا تستطيع تحمل تبعات التضخم وأزمة الطاقة، وكذلك لم تتحمل معظم الشركات والمصانع".

وأضاف شتانوفر وهو يعمل محاسبا في شركة "بلا بلا كار" للنقليات: "من الطبيعي لآلاف الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على النفط والطاقة أن تفلس، ويجب على الحكومة التدخل بشكل أكبر من أجل وقف هيجان الغلاء".

ويرى شتانوفر، أن "ما قامت به الحكومة الألمانية من إجراءات شملت المعونات المالية ورفع الرواتب والتأميم تتعارض مع علم اقتصاد السوق، وتسبب المزيد من الركود، وأبرز الأخطاء التي تعثرت خلالها الحكومة هي التوزيع غير العادل للمعونات المالية، والذي أدى إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء".

وهنا قال: "من المطالب الملحة لتدارك انهيار قطاع الصناعة تقديم خطة إغاثية للقطاع الصناعي، وأهمها التوقف عن إدخال معدل ضريبة أعلى، فاقتراح فرض ضرائب ورسوم أعلى أمر غير معتاد".

وبحسب تحليل أجراه مصرف "دويتشه"، يرجح أن يتقلص الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 5% العام القادم، وذلك نتيجة قيام عدد كبير من الشركات بتخفيض إنتاجها، وإيقاف بعض خطوط الإنتاج بسبب أزمة الغاز.

أما جمعية الشركات العائلية الألمانية، فأجرت استقصاء مؤخراً، كشف أن 25% من الشركات التابعة لها تخطط لإلغاء الوظائف، وتسريح العاملين لديها، فيما فقدت العديد من الوظائف في الصناعة التحويلية في الآونة الأخيرة.