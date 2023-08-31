تقرير: فرنسا تجني المليارات من مصالحها في الغابون
سلّط تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، الضوء على المليارات التي تجنيها فرنسا من مصالحها واستثماراتها في الغابون، التي شهدت انقلابًا عسكريًّا على الرئيس علي بونغو الفائز بولاية ثالثة مؤخرًا.
وبحسب الصحيفة، تتركز مصالح فرنسا في الغابون بقطاع التعدين، إذ تتواجد هناك 81 شركة فرنسية.
وتحرك الجيش في الغابون أمس الأربعاء، ضد الرئيس علي بونغو أونديما، إثر إعلان فوزه بالانتحابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع وسط أفريقيا، السبت الماضي.
وأعلن الجيش الغابوني إلغاء نتائج الانتخابات وحل جميع مؤسسات الجمهورية.
وبحسب "لوموند"، كشف رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا إتيان جيرو، أن حوالي 80 شركة فرنسية مسجلة في الغابون، إلى جانب عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.
وتحقق هذه الاستثمارات، مبيعات تناهز 3 مليارات يورو، بحسب إحصاء أجرته السفارة الفرنسية في الغابون العام 2022.
وتعد الغابون أهم وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الستّ الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC)، التي تضم أيضًا الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية.
وأوضحت الصحيفة نقلًا عن بيانات وزارة المالية الفرنسية، أن الشركات الفرنسية باعت بضائع بقيمة 536 مليون يورو في الغابون، خلال العام الماضي.
وتوظف شركة "إيراميت" 8 آلاف شخص في الغابون حيث تعمل في استخراج المنغنيز من مناجم مواندا، أكبر مناجم هذا الخام في العالم.
وتعد الغابون ثاني أكبر منتج لمعدن المنغنيز في العالم بعد جنوب أفريقيا، وتستخرج شركة كوميلوج الفرنسية 90% من هذا المعدن، بينما تتولى الشركة الصينية "CICMHZ" استخراج الباقي.
وكذلك تعمل شركة "سيتراج" التابعة لـ"إيرميت" على تشغيل خط السكك الحديدية "ترانس - غابون"، وهو خط القطار الوحيد في البلاد.
وأشارت "لوموند" إلى أنه منذ 95 عامًا تتواجد شركة "توتال إنرجي" العاملة في الطاقة بالغابون.
والغابون رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعضو في منظمة أوبك.
وقالت شركة "موريل أند بروم" العاملة في مجال استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، الأربعاء، إن الوضع في الغابون لم يؤثر على مواقعها، وإن العمل يسير فيها بشكل طبيعي.
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية