تقرير: فرنسا تجني المليارات من مصالحها في الغابون

سلّط تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، الضوء على المليارات التي تجنيها فرنسا من مصالحها واستثماراتها في الغابون، التي شهدت انقلابًا عسكريًّا على الرئيس علي بونغو الفائز بولاية ثالثة مؤخرًا.

وبحسب الصحيفة، تتركز مصالح فرنسا في الغابون بقطاع التعدين، إذ تتواجد هناك 81 شركة فرنسية.

وتحرك الجيش في الغابون أمس الأربعاء، ضد الرئيس علي بونغو أونديما، إثر إعلان فوزه بالانتحابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع وسط أفريقيا، السبت الماضي.

وأعلن الجيش الغابوني إلغاء نتائج الانتخابات وحل جميع مؤسسات الجمهورية.

وبحسب "لوموند"، كشف رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا إتيان جيرو، أن حوالي 80 شركة فرنسية مسجلة في الغابون، إلى جانب عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.

وتحقق هذه الاستثمارات، مبيعات تناهز 3 مليارات يورو، بحسب إحصاء أجرته السفارة الفرنسية في الغابون العام 2022.