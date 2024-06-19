الذهب يصعد بفضل بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أشارت إلى ضعف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة؛ ما عزز آمال خفض سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2330.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ1156 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت بيانات، صدرت أمس الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بالكاد في مايو/ أيار؛ ما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفًا في الربع الثاني، وفق رويترز.

وأشارت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن البيانات عززت احتمالات خفض سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول لتصبح الفرصة 67 في المئة بدلًا من 61 في المئة في اليوم السابق.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وصعدت أسعار الذهب نحو 1.3 في المئة يوم الجمعة بعد مؤشرات على انحسار التضخم في الولايات المتحدة ووسط عمليات بيع للأسهم الأوروبية بعد تضرر الأسهم الفرنسية بسبب اضطرابات سياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 29.54 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.1 في المئة إلى 983.45 دولار. وربح البلاديوم 1.9 في المئة ووصل إلى 904 دولارات.