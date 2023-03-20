لندن وكييف توقعان اتفاق تجارة رقمية

وقالت الوزيرة البريطانية كيمي بادينوش "إن الاتفاق التاريخي الموقع اليوم يفتح الطريق لعصر جديد من التجارة الحديثة بين بلدينا".

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية، سيساعد في "حماية الوظائف والموارد والأسر الآن وفي مرحلة ما بعد الحرب" في أوكرانيا.

من جهتها قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية إن البلاد "تعتقد أنّ إطارا مفتوحًا وحرًّا للاقتصاد الرقمي هو أفضل استثمار لتنمية موجّهة نحو المستقبل" حسبما نقل عنها البيان البريطاني.

وأكد البيان أن وعود المملكة المتحدة بتقديم الدعم لأوكرانيا عسكريا وإنسانيا واقتصاديا منذ الغزو الروسي بلغت أربعة مليارات جنيه إسترليني (4,5 مليارات يورو).

وتستضيف لندن مؤتمرا دوليا حول إعادة إعمار أوكرانيا في نهاية حزيران/يونيو.