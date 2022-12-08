السعودية توقع اتفاقية مع "هواوي" الصينية في مجال الحوسبة السحابية

قال مركز التواصل الحكومي في بيان، إن السعودية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية، اليوم الخميس، بشأن الحوسبة السحابية وبناء مجمعات عالية التقنية في المدن السعودية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية، والتي قالت بكين إنها تمثل أكبر مبادرة دبلوماسية لها في العالم العربي.