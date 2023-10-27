تراجع صادرات "أوبك+" لأمريكا يُعزز توقعات شح الإمدادات

أشارت بيانات إلى أن واردات الولايات المتحدة المنقولة بحرًا من النفط الخام من أعضاء تحالف "أوبك+"، تراجعت بإطراد، العام الماضي، مما يزيد من تقليص الإمدادات للسوق الأمريكية بينما يدعم أسواقًا أخرى منها أوروبا.

ومن المرجح بمرور الوقت أن يكون لمستوى واردات النفط الخام الأمريكية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرين آخرين، والشحنات الأمريكية إلى أوروبا، تأثير مباشر أكثر على أسعار النفط العالمية نتيجة التغيير، الذي طرأ هذا العام على خام برنت القياسي.

وتوقعت بيانات لشركة "كبلر" أن يبلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة المنقولة بحرًا من الخام 2.47 مليون برميل يوميًا في المتوسط، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضًا من 2.92 مليون برميل يوميًا، في شهر سبتمبر/أيلول، مع تراجع الشحنات من منتجي "أوبك+".

ومع انخفاض واردات النفط الخام، صدرت الولايات المتحدة كميات أقل من النفط إلى أوروبا.

وأظهرت بيانات "كبلر" أن صادرات الخام الأمريكية إلى أوروبا انخفضت إلى 1.86 مليون برميل يوميًا، في شهر سبتمبر/أيلول و1.84 مليون في شهر أغسطس/آب نزولا من 2.01 مليون في شهر يوليو/تموز.

وقال متعاملون إن انخفاض الصادرات إلى أوروبا أثر على أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي.