ارتفاع الذهب بعد بيانات صينية دعمت اليوان أمام الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار مقابل اليوان بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مرة أخرى يبقي المستثمرين في حالة قلق.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1915.27 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1936.90 دولار.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس/ آب تجاوزت التوقعات.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

ورغم المكاسب، لا يزال الذهب يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود بعدما تراجع أمس الخميس، ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس/ آب.

وقال يب جون رونج خبير الأسواق في آي.جي: "التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدًا، تحت ضغط".

وأضاف: "لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل".