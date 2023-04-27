اتفاق إماراتي مغربي على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري

اتفقت حكومة دولة الإمارات مع حكومة المملكة المغربية على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال الـ 7 أعوام المقبلة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إنه تم الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والتي تشمل التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، وذلك تنفيذا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين البلدين.

وشهدت اللجنة مشاركة واسعة من جهات حكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك عدد من كبرى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك في البلدين.

وضم وفد الإمارات المشارك في اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وصندوق أبوظبي للتنمية، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وشركة الاتحاد للقطارات، وطيران الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومزارع العين للإنتاج الحيواني، وغرفة صناعة وتجارة الشارقة، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومجموعة شرف، وشركة النويس للاستثمار، وشركة إيميا باور، إضافة إلى جهات أخرى من القطاعين الحكومي والخاص.