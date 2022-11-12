عُمان تدشن 10 مشروعات توفر أكثر من 800 فرصة عمل لمواطنيها‎‎

والمشروعات هي: "سانفيرا للكربون، صوامع تخزين الحبوب، مزرعة الخليج الدولية للدواجن، صلالة للأمونيا، مشروع بساط، إمداد المياه من صحار إلى عبري، إمداد المياه إلى ولاية الجبل الأخضر، محطة لتزويد السفن بالوقود، محطة الشرقية لتحلية المياه، فندق جميرا".

وقدم الجهاز تفاصيل عن هذه المشروعات التي تأتي ضمن "محفظة التنمية الوطنية" لجهاز الاستثمار العُماني التي تدير أصولا وشركات محلية يزيد عددها على 160 شركة، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة.

مشروع سانفيرا للكربون

وسيتم افتتاح المشروعات بمشروع "سانفيرا للكربون" بالمنطقة الحرة بصحار، وتبلغ تكلفته الاستثمارية أكثر من 60 مليون ريال عُماني "155 مليون دولار"، بشراكة بين الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" وشركة سانفيرا للصناعات المحدودة وشركة المتحدة للأعمال التجارية.

ويستهدف هذا المشروع "إنشاء مصنع لتكليس الفحم البترولي تصل طاقته الإنتاجية في مرحلته الأولى إلى 500 طن سنويًّا، حيث سيُستخدم المنتج في مصاهر الألمنيوم وغيرها من الصناعات التعدينية داخل سلطنة عُمان وخارجها".

وسيُسهم مشروع "سانفيرا للكربون" في تنويع الصناعات العُمانية وتعزيز وجودها في السوق المحلي وإحلالها محل الصناعات الواردة، وتصدير ما يقارب الـ 70 % من الفحم البترولي المكلس للإسهام في احتياطات النقد الأجنبي لسلطنة عُمان، بالإضافة إلى توفير 150 فرصة عمل للمواطنين.

مشروع صوامع تخزين الحبوب

ستفتتح شركة المطاحن العُمانية المشروع بميناء صحار الصناعي، الذي نُفِّذ بقيمة 21 مليون ريال عُماني "54 مليون دولار"، ويدعم استراتيجية الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وتبلغ طاقته التخزينية 160 ألف طن، ويوفر 54 فرصة عمل دائمة عند تشغيله بالكامل.

مزرعة الخليج الدولية للدواجن

وتقع هذه المزرعة التي ستفتتحها شركة المطاحن العمانية، على مساحة 18 مليون متر مربع، في منطقة السبيخي بولاية عبري في محافظة الظاهرة، وتأتي بشراكة بين الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" التابعة للجهاز مع الصندوق الخليجي الياباني للغذاء، وشركة "وايس فوودز" اليابانية وشركة"IFFCO".

وتتجاوز قيمة المزرعة 26 مليون ريال عُماني "67 مليون دولار"، وتُعدّ واحدة من أكبر مزارع البيض في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولديها القدرة على إنتاج 360 مليون بيضة سنويًّا، وتضم معدات حديثة ومتطورة، ويعمل بها 160 موظفًا.

مشروع صلالة للأمونيا

ستقوم مجموعة "أوكيو" بافتتاحه، وتبلغ تكلفته 178 مليون ريال عُماني "462 مليون دولار"، ويوفر 50 وظيفة مباشرة، ويستهدف إنتاج ألف طن من الأمونيا التي ستُصنَّع منها الأسمدة، ومستحضرات التنظيف، وأجهزة التبريد، ومواد كيميائية أخرى سيتم تصديرها من خلال ميناء صلالة.

مشروع "بساط A ,B & C"

ستقوم مجموعة "أوكيو" كذلك بافتتاحه، بمنطقة امتياز مربع 60 الذي بلغت تكلفته 157 مليون ريال عُماني "408 ملايين دولار"، ووفر 46 وظيفة للخريجين، ويُعد أحد المشروعات الكبيرة التي أسهمت في رفع الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف؛ من 5 آلاف برميل يوميًّا إلى حوالي 55 ألف برميل يوميًّا.

مشروع إمداد المياه من صحار إلى عبري، وإمداد المياه إلى الجبل الأخضر

ستقوم الشركة العُمانية للمياه وخدمات الصرف الصحي بافتتاح المشروعين اللذين بلغت تكلفتهما أكثر من 177 مليون ريال عُماني"460 مليون دولار"، ووفرا 80 وظيفة مباشرة، ووظائف أخرى غير مباشرة تتعلق بأعمال التوصيلات المنزلية.

مشروع محطة لتزويد السفن بالوقود

وتنفذه شركة النفط العُمانية للتسويق، ويعد أول مستودع لوقود السفن في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث من المؤمل له أن يعزز مكانة ميناء الدقم بين الموانئ العالمية.

وتبلغ تكلفة المشروع 11 مليون ريال عُماني "28 مليون دولار"، وسيجذب السفن للتوقف والتزود بالخدمات من الميناء، كما سيوفر أكثر من 45 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

مشروع محطة الشرقية لتحلية المياه

وتتشارك الشركة العُمانية لشراء الكهرباء والمياه التابعة لمجموعة نماء، مع شركة الأصيلة للتحلية في تنفيذ هذا المشروع بمنطقة أصيلة بولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية.

ويتميز هذا المشروع الذي تجاوزت قيمته 60 مليون ريال عُماني "155 مليون دولار" ووفّر 20 فرصة عمل بأنه أول مشروع في سلطنة عُمان يتضمن محطة للطاقة الشمسية لاستخدامها في تحلية مياه البحر، وبسعة إنتاجية تصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميًا.

مشروع فندق جميرا

مشروع فندق جميرا بقنتب بمحافظة مسقط، ويُعد أحد المشروعات التي تُسهم فيها مجموعة عمران، وسيوفر 260 وظيفة مباشرة تقترب تكلفته من 60 مليون ريال عُماني "155 مليون دولار"، ويتكون من 206 غرف وأجنحة واسعة مع منازل صيفية، وفلل فخمة.

ويقدِم هذا المشروع تجربة ضيافة تجمع بين المغامرة والراحة، بالإضافة إلى نادٍ صحي "سبا" ومركز للّياقة البدنية والترفيه وقاعة متعددة الأغراض ومركز للغوص.

وقال هشام بن أحمد الشيدي مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني، إن المشروعات العشرة تُجسّد استراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع "رؤية عُمان 2040"، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وأوضح أن "الجهاز يضطلع بدوره في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المحافظات، وهي مشروعات ذات بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتخدم توجه سلطنة عُمان نحو توطين الخبرات والكفاءات الوطنية".

وأضاف الشيدي أنها "ترتكز على ثماني أولويات هي الاستدامة المالية، والنمو في القطاعات المنتقاة، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وجلب المستثمرين من القطاع الخاص، والتخارج، والإسهام في القيمة المحلية المضافة، والتضافر والتكامل بين الشركات، وتطبيق هيكلة الحوكمة والشفافية".