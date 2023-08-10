تراجع حجم التداول الصناعي في البرتغال

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال، أن قيمة التداول في الصناعة البرتغالية سجلت انخفاضًا بنسبة 7.8% في شهر يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، كما كان الانخفاض 1.7% مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي، وفقًا لصحيفة "Jornal Economico" البرتغالية.

وأشارت البيانات إلى أنه باستثناء قطاع الطاقة، فإن المبيعات في القطاع الصناعي انتقلت من نمو بنسبة 0.7% في شهر مايو/أيارالماضي، إلى انخفاض بنسبة 1.5% في شهر يونيو/حزيران الماضي، وبلغت التغيرات في حجم التداول بين الأسواق المحلية والأجنبية 5.8% و 10.2% على التوالي.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، سجل حجم الأعمال تغيرًا سلبيًا على أساس سنوي بنسبة 4.7%، وفي المقابل، سجل مؤشرا التوظيف والأجور زيادة سنوية بنسبة 0.9% و 8.3% على التوالي.

وكانت للطاقة المساهمة الأكثر تأثيرًا في التغيير في المؤشر الإجمالي بـ6.6 نقطة، كنتيجة للانخفاض بنسبة 27% في شهر يونيو/حزيران الماضي.

كما أبرزت السلع متوسط انخفاض على أساس سنوي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، بمعدل انخفاض 9.6%، حيث تباطأت السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية بواقع 0.7 نقطة مئوية و11.9 نقطة مئوية على التوالي في شهر يونيو/حزيران الماضي.

المصدر: صحيفة "Jornal Economico" البرتغالية