تونس.. تراجع احتياطي النقد الأجنبي لأدنى مستوى في 3 سنوات

أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، الأربعاء، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها قبل عام.

وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية الدينار إلى تآكل الاحتياطيات، واتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر/أيلول 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار، أي ما يعادل 5.93 مليار دولار، وفق ما ذكرت "رويترز".