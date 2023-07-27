الدولار يهبط وسط توقعات بانتهاء دورة رفع فائدة الاتحادي

انخفض الدولار، اليوم الخميس، بعد أن قام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بما توقع البعض أن يكون آخر رفع لسعر الفائدة، فيما يتحول تركيز السوق إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، في وقت لاحق من اليوم.

رفع المجلس أمس الأربعاء، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعًا، وهي المرة الحادية عشرة التي يرفع فيها البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعًا له.

وبينما ترك رئيس المجلس جيروم باول، الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى في سبتمبر/ أيلول، استبعد المتعاملون حدوث ذلك؛ ما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم.