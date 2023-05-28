بايدن-مكارثي.. اتصال الفرصة الأخيرة

قال مصدر مطلع السبت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث عبر الهاتف مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خلال فترة وجيزة.

يأتي الاتصال الهاتفي بينما تجرى مفاوضات بخصوص رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، إذ تواجه البلاد خطر التخلف عن سداد الدين في غضون ما يزيد على الأسبوع بقليل.

قال الرئيس جو بايدن الجمعة إنه "يأمل" في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديموقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.

وأضاف بايدن للصحافيين في البيت الأبيض أن الاتفاق "قريب جدا وأنا متفائل"، متابعا: "آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل لاتفاق".

وأشار الرئيس الديموقراطي إلى أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "قبل حلول منتصف الليل".

وهذا أقوى مؤشر على إمكانية وصول هذا الخلاف في واشنطن إلى خواتيمه، ما يسمح للحكومة بالاقتراض وتجنب التخلف عن السداد الذي من المحتمل أن يؤدي إلى الركود وخسارة الوظائف.