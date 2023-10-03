مصر تعلن استئناف تصدير الغاز المسال هذا الشهر

كشف وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستستأنف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر، وفقا لما هو مخطط له.

وتابع الملا، في تصريح له على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): "نواصل الترتيب والاستعداد لذلك، والكميات لم تتحدد بعد".

وكان مسؤولون مصريون قد ذكروا في تصريحات سابقة، أن مصر لجأت إلى وقف تصدير الغاز المصري طوال أشهر الصيف ضمن إجراءات لحل أزمة الكهرباء في البلاد.

وقال الوزير المصري، إنه يتوقع تخفيف وتيرة انقطاع الكهرباء لكنه لم يذكر موعدًا محددًا.

وأضاف: "سبب انقطاع الكهرباء هو الطلب الإضافي بسبب موجة الحر" وطول النهار في فصل الصيف.

وتابع: "أعني أن الجو حار كما تعلمون لذا يستهلك الأفراد المزيد (من الطاقة)".