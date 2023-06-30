أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع وسط توقعات بتحفيز الاقتصاد الصيني
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ أنعشت البيانات الفاترة عن نشاط المصانع في الصين الآمال في تعزيز بكين سياسة التحفيز الاقتصادي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا 1.2%.
وارتفع المؤشر 0.9 % بنهاية الربع الثاني، مع وجود أدلة متزايدة على ضعف التعافي الصيني بعد كوفيد، ليتوقف ارتفاع الأسهم الذي بدأ في أوائل العام الجاري؛ بسبب مخاوف من بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.
وأظهرت قراءة أولية، اليوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو انخفض للشهر الثالث على التوالي في يونيو/ حزيران، لكن هذا لن يؤثر على الأرجح على البنك المركزي الأوروبي، الذي يعتزم رفع سعر الفائدة في يوليو/ تموز للمرة التاسعة على التوالي، ويتطلع إلى رفع آخر في سبتمبر/ أيلول أيضًا.
وما زالت الأسهم الأوروبية متقدمة 8.7 % في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وسجل المؤشر الرئيسي في إيطاليا، الجمعة، أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2008، كما تفوق أداء المؤشر على كثير من نظرائه الإقليميين هذا الربع.
وقادت البنوك الأوروبية المكاسب بارتفاع 6.6 % في الربع الثاني.
وكان لمؤشر قطاع التعدين تأثير سلبي كبير هذا الربع بانخفاضه 9.2%؛ لأن المخاوف المتعلقة بالصين، أكبر مستهلك للمعادن، أثرت بشدة على أسعار المعادن.
واليوم الجمعة، زادت أسهم قطاع التعدين 0.8 %، وأسهم الطاقة 1.2%، متتبعين ارتفاع أسعار السلع بعد أن عزز تراجع نشاط المصانع في الصين التوقعات بمزيد من الحوافز الاقتصادية الحكومية.
وارتفع قطاع العقارات 1.7% مدعومًا بمكاسب 4.3 % لأسهم شركة إل.إي.جي إموبيلين الألمانية، بعد أن رفعت توقعاتها لعام 2023.
وأثرت قواعد جديدة للحكومة الهولندية تقيد صادرات بعض مكونات أشباه الموصلات المتقدمة على أسهم شركات تصنيع الرقائق، لتنخفض أسهم (إيه.إس.إم.إل)، أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، 0.8%.
وارتفعت أسهم كل من شركة أديداس 2.5%، وبوما 3.3%، بعد تدهورهما في وقت سابق.