أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع وسط توقعات بتحفيز الاقتصاد الصيني

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ أنعشت البيانات الفاترة عن نشاط المصانع في الصين الآمال في تعزيز بكين سياسة التحفيز الاقتصادي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا 1.2%.

وارتفع المؤشر 0.9 % بنهاية الربع الثاني، مع وجود أدلة متزايدة على ضعف التعافي الصيني بعد كوفيد، ليتوقف ارتفاع الأسهم الذي بدأ في أوائل العام الجاري؛ بسبب مخاوف من بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت قراءة أولية، اليوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو انخفض للشهر الثالث على التوالي في يونيو/ حزيران، لكن هذا لن يؤثر على الأرجح على البنك المركزي الأوروبي، الذي يعتزم رفع سعر الفائدة في يوليو/ تموز للمرة التاسعة على التوالي، ويتطلع إلى رفع آخر في سبتمبر/ أيلول أيضًا.

وما زالت الأسهم الأوروبية متقدمة 8.7 % في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وسجل المؤشر الرئيسي في إيطاليا، الجمعة، أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2008، كما تفوق أداء المؤشر على كثير من نظرائه الإقليميين هذا الربع.