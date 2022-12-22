"تحدي النقل".. 200 متسابق لابتكار حلول رقمية فريدة لقطاع المواصلات بالسعودية
يشارك 200 شخص من المبتكرين والمصممين ورواد الأعمال بالسعودية، اليوم الخميس، في مسابقة فريدة تنظمها الرياض بحثا عن حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع النقل في المملكة، وسيحصل الفائزون على جوائز تصل إلى 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار).
وتحمل المسابقة التي تنظمها الهيئة العامة للنقل اسم "تحدي النقل"، من أجل ابتكار الحلول الرقمية وتبنّي الأفكار الريادية لتطوير الخدمات في مختلف أنماط النقل البري والبحري والجوي والنقل عبر السكك.
ويقول منظمو التحدي، إنه يهدف إلى ابتكار وتطوير تطبيقات وتقنيات ترفع من مستوى وجودة وسائل النقل المختلفة وتحسين تجربة العميل لقطاعات النقل، بطرح المشكلات والتحديات الحالية على المشاركين، والاستفادة من البرامج والحلول التي يقومون بتطويرها عبر الشراكات الحكومية والخاصة بطريقة مناسبة تخدم مجال النقل وتدعم ريادة الأعمال.
ويتنافس المتسابقون، وهم نخبة من عدد أكبر شاركوا في المراحل الأولى من التحدي، في خمسة مسارات تشمل السلامة المرورية، والنقل المتكامل، والبيئة والاستدامة، والنقل العام، والنقل المبتكر.
وسيعمل المشاركون في التحدي على مدار ثلاثة أيام، على بناء مشاريعهم وتطويرها في المقر المخصص للتحدي، على أن يتمّ اختيار خمسة فائزين يوم السبت المقبل، والإعلان عنهم في اليوم ذاته، وذلك في حفل اختتام التحدي.
وسيحصل أصحاب المشاريع الخمسة الفائزة على جوائز مادّية قيّمة، وباقة من المميّزات تشمل الرعاية، والدعم والإرشاد والتوجيه، سعيا لتطوير مشاريعهم وتبنّيها بالتعاون مع المنشآت التجاريّة في القطاع الخاص والثالث، بالشكل الذي يحقق أهداف رؤية 2030، ويخدم مجال النقل ويدعم ريادة الأعمال.
ورشحت هيئة النقل 12 محكمًا من أصحاب الخبرة والمعرفة في المجال، لتحكيم التحدي واختيار المشاريع الفائزة، وذلك تبعا لمعايير دقيقة تختبر قدرات المشروع وخطته التجارية، وأصالة فكرة المشروع وابتكارها.
كما يعتمد التحكيم على جودة أداء الفريق ومدى تمكّنهم من تقديم مشروعهم بالصورة الأمثل.
وبدأت مراحل التحدي الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عبر استقبال أكثر من 1250 مشاركا، وحُصرت الأفكار بعد عمليّات الفرز والتصفية لتشمل 34 فكرة، يطوّرها 200 مشترك في فرَق من المبرمجين والمصممين وأصحاب المهارات، يدعمهم ويوجّههم طيلة فترة التحدي مرشدون متمكّنون وخبراء.