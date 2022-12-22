"تحدي النقل".. 200 متسابق لابتكار حلول رقمية فريدة لقطاع المواصلات بالسعودية

يشارك 200 شخص من المبتكرين والمصممين ورواد الأعمال بالسعودية، اليوم الخميس، في مسابقة فريدة تنظمها الرياض بحثا عن حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع النقل في المملكة، وسيحصل الفائزون على جوائز تصل إلى 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار).

وتحمل المسابقة التي تنظمها الهيئة العامة للنقل اسم "تحدي النقل"، من أجل ابتكار الحلول الرقمية وتبنّي الأفكار الريادية لتطوير الخدمات في مختلف أنماط النقل البري والبحري والجوي والنقل عبر السكك.