أعلنت شركة ستاربكس الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن لاكسمان ناراسيمهان سيتنحى عن منصبه بأثر فوري، بعد عام واحد فقط من توليه له، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات مرتبطة بأدائها، وفق الأناضول.

وذكرت ستاربكس في بيان، أنها عينت الرئيس التنفيذي لشركة "تشيبوتلي" براين نيكول، ليكون رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي الجديد، اعتبارا من الـ9 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

نيكول، الذي سيكون الرئيس التنفيذي الرابع لستاربكس في غضون عامين فقط، يقود حاليًّا سلسلة الأطعمة المستوحاة من المطبخ المكسيكي منذ عام 2018.

أخبار ذات علاقة حرب غزة تُهبط بقيمة سهم ستاربكس 31%

تأتي هذه التطورات في ظل تحديات تواجهها الشركة، مرتبطة بشكل رئيس بتبعات تعرضها إلى مقاطعة في بضع مناطق بالعالم، بسبب اتهامها بدعم إسرائيل التي تشن حربًا على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتراجُع بـ 17.8 في المئة منذ مطلع العام الجاري حتى عشية إقالة "ناراسيمهان" من منصبه، وبالتحديد في ختام جلسة الاثنين الماضي، إلى 77 دولارًا للسهم، مقارنة بأكثر من 96 دولارًا في نهاية تعاملات 2023.

إلا أن سهم ستاربكس قفز 24 في المئة في جلسة الثلاثاء فقط، بعد إعلان تعيين نيكول رئيسًا تنفيذيًّا جديدًا للشركة، بسبب النجاحات التي حققها في "تشيبوتلي".

ومنذ الربع الأخير من العام الماضي، انخفضت مبيعات السلسلة 3 في المئة عالميًّا في المتاجر المفتوحة، بما في ذلك انخفاض 2 في المئة في سوقها المحلية في أمريكا الشمالية.

وتعكس معاناة ستاربكس إرهاق المستهلك من الأسعار المرتفعة في سلاسل الأطعمة والمطاعم والمتاجر، بعد سنوات من ارتفاع الأسعار.

وفي مارس/ آذار الماضي، نقل تلفزيون العربية السعودية (حكومي)، أن مجموعة الشايع عملاقة البيع بالتجزئة في منطقة الخليج، وصاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط، تعتزم تسريح أكثر من 2000 من العاملين بها؛ بسبب التضرر من مقاطعة المستهلكين المرتبطة بحرب غزة.