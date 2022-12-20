تراجع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، أن استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 20,1 بالمئة بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة للفترة نفسها، وهو ما يزيد عن هدفه البالغ 15 بالمئة.

وفي مواجهة التخفيضات الكبيرة في شحنات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وافقت دول الاتحاد الأوروبي في نهاية تموز/يوليو على خفض استهلاكها من الغاز طواعية بين الأول من آب/أغسطس 2022 و31 آذار/مارس 2023.

وتم تحديد هدف التخفيض عند 15 بالمئة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، من خلال "تدابير الخفض الطوعي"، ومن آب/أغسطس إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022، انخفض الاستهلاك "في معظم الدول الأعضاء"، وفق ما أكدت وكالة الإحصاء الأوروبية في بيان.

ولم تقدم "يوروستات" تحليلاً لأسباب هذا الانخفاض الذي يمكن تفسيره جزئيًا بالطقس المعتدل خلال الخريف في أوروبا، وكذلك بالجهود الإضافية التي يبذلها المستهلكون أو حتى بانخفاض الإنتاج في بعض الصناعات.