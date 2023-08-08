شركة "باريك جولد": لن نمانع شراء السعودية حصة في منجم ذهب باكستاني

قال مارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة "باريك جولد"، في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة لن تمانع شراء صندوق الثروة السيادي السعودي حصة في منجم "ريكو ديق" للتنقيب عن الذهب والنحاس في باكستان.

وتملك "باريك جولد"، وهي شركة تعدين كندية، حصة 50% في المنجم، بينما تملك الحكومة الباكستانية وحكومة إقليم بلوخستان الحصة المتبقية.

وتنظر الشركة إلى المنجم باعتباره أحد أكبر مناطق التنقيب عن النحاس والذهب غير المستغلة في العالم.

وأضاف بريستو أن الشركة لن تخفض حصتها في المشروع، لكنها "لن تمانع" شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي أسهم الحكومة الباكستانية.