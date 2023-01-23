العراق.. تباين مواقف السياسيين بشأن إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه

تباينت مواقف القوى السياسية في العراق بشأن قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه أطراف من "محاولة سيطرة الإطار التنسيقي الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران على البنك بهذه الخطوة"، بحسب تقديرهم.

في المقابل، دافع آخرون عن القرار، معتبرين أنه "ساهم في السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلي، وتعزيز قيمة الدينار".

ودفع قرار إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه إلى خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق المحلي العراقي.

وكان سعر الصرف 1650 دينارًا للدولار الواحد، فيما استقر السعر بعد الإعفاء عند 1530 دينارًا.