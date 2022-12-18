حملة التوظيف في العراق.. حاجة إدارية أم أداة سياسية لغايات انتخابية؟

جاء ذلك عقب مطالب من المتعاقدين وأعدادهم بالآلاف، بتثبيتهم على الملاك الدائم، ما يعني زيادة رواتبهم وضمان تقاعدهم، فضلاً عن حوافز ومكافآت دورية.

في حين تصاعدت مؤخرًا التحذيرات من حدوث ترهل في أعداد الموظفين بسبب لجوء الحكومات المتعاقبة نحو التوظيف بشكل مباشر، دون اعتماد الآليات السليمة، واستغلال تلك الموارد غالبًا ضمن الدعايات الحزبية، وفي المواسم الانتخابية.

وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 4 ملايين موظف عراقي، مدني وعسكري، بالإضافة إلى 3 ملايين شخص مدرج ضمن قوائم برنامج الحماية الاجتماعية، الذي يوفر مبالغ رمزية لهؤلاء الأشخاص ضمن عدة فئات، مثل العاطلين عن العمل والمطلقات والأرامل و"ذوي ضحايا الإرهاب".

وفي هذا الإطار، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، باسم أنطوان، أن "جميع التعيينات يجب أن تمر عبر بوّابة مجلس الخدمة الاتحادي، الذي يحدد حاجة تلك الدوائر للموظفين، في ظل وجود ترهل إداري كبير، إذ يبلغ عدد موظفي الدولة، 4 ملايين ونصف، فضلاً عن أعداد المتقاعدين الهائلة، وهو ما يثقل كاهل الموازنة المالية للدولة".

وقال أنطوان لـ"إرم نيوز" إن "سبب لجوء المواطنين إلى القطاع العمومي يعود إلى غياب القطاع الخاص، إذ تتوقف المئات من المصانع، كما يعاني قطاع الزراعة من مشاكل كبيرة، كما هو حال السياحة"، مشيراً إلى أن "الجانب النفطي، هو الوحيد، الذي يعمل بصورة جيدة في البلاد، لكنه لا يستوعب اليد العاملة".

وخلال السنوات الماضية، اعتمدت وزارة التربية على آلاف المعلمين والمدرّسين الذين يعملون طوعًا، على أن تكون لهم الأولوية في ملف التعيينات، وهو ما راكم آلاف الخرّيجين، الذين أصبحوا يطالبون الحكومة بعد سنوات بالتعيينات.