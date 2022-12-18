حملة التوظيف في العراق.. حاجة إدارية أم أداة سياسية لغايات انتخابية؟
أطلقت الحكومة العراقية حملة واسعة لتوظيف المتعاقدين والمحاضرين المجانيين على "الملاك الدائم"، فيما يُبدي اقتصاديون قلقهم من تلك الخطوات، باعتبارها ستزيد من التضخم.
ومنذ مجيء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إلى منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لجأت حكومته إلى تعيين آلاف المتعاقدين والعاملين ضمن الأجور اليومية، في الوزارات والمؤسسات على الملاك الثابت.
وشملت أوامر التعيين، موظفي عدة وزارات مثل التربية والكهرباء، وبعض موظفي التعليم العالي ومؤسسات أخرى، وأصدرت الحكومة، أوامر تعيين شملت أكثر من 100 ألف متعاقد مع وزارة الكهرباء، وتحويلهم إلى الملاك الدائم، كما استحدثت أكثر من سبعين ألف درجة وظيفية لتعيين الأوائل في الكليات، وكذلك أصحاب الشهادات العليا.
جاء ذلك عقب مطالب من المتعاقدين وأعدادهم بالآلاف، بتثبيتهم على الملاك الدائم، ما يعني زيادة رواتبهم وضمان تقاعدهم، فضلاً عن حوافز ومكافآت دورية.
في حين تصاعدت مؤخرًا التحذيرات من حدوث ترهل في أعداد الموظفين بسبب لجوء الحكومات المتعاقبة نحو التوظيف بشكل مباشر، دون اعتماد الآليات السليمة، واستغلال تلك الموارد غالبًا ضمن الدعايات الحزبية، وفي المواسم الانتخابية.
وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 4 ملايين موظف عراقي، مدني وعسكري، بالإضافة إلى 3 ملايين شخص مدرج ضمن قوائم برنامج الحماية الاجتماعية، الذي يوفر مبالغ رمزية لهؤلاء الأشخاص ضمن عدة فئات، مثل العاطلين عن العمل والمطلقات والأرامل و"ذوي ضحايا الإرهاب".
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، باسم أنطوان، أن "جميع التعيينات يجب أن تمر عبر بوّابة مجلس الخدمة الاتحادي، الذي يحدد حاجة تلك الدوائر للموظفين، في ظل وجود ترهل إداري كبير، إذ يبلغ عدد موظفي الدولة، 4 ملايين ونصف، فضلاً عن أعداد المتقاعدين الهائلة، وهو ما يثقل كاهل الموازنة المالية للدولة".
وقال أنطوان لـ"إرم نيوز" إن "سبب لجوء المواطنين إلى القطاع العمومي يعود إلى غياب القطاع الخاص، إذ تتوقف المئات من المصانع، كما يعاني قطاع الزراعة من مشاكل كبيرة، كما هو حال السياحة"، مشيراً إلى أن "الجانب النفطي، هو الوحيد، الذي يعمل بصورة جيدة في البلاد، لكنه لا يستوعب اليد العاملة".
وخلال السنوات الماضية، اعتمدت وزارة التربية على آلاف المعلمين والمدرّسين الذين يعملون طوعًا، على أن تكون لهم الأولوية في ملف التعيينات، وهو ما راكم آلاف الخرّيجين، الذين أصبحوا يطالبون الحكومة بعد سنوات بالتعيينات.
آلاف المتعاقدين
تشير إحصائيات وزارة التربية، إلى وجود 282 ألف محاضر، فيما تطلب وزارة الكهرباء تعيين 100 ألف متعاقد على الملاك. وجاءت القرارات الحكومية بالتزامن مع تظاهرات يومية ينظمها أصحاب تلك العقود للمطالبة بتعيينهم، خاصة في بعض المدن التي ينشط فيها التيار الصدري، ما يقلق الحكومة، من وقوفه وراء تلك التظاهرات.
فعلى سبيل المثال، تظاهر المئات من المحاضرين والإداريين، في وزارة التربية، الأحد، عند بوابة المنطقة الخضراء في بغداد للمطالبة بالتثبيت على الملاك.
وأظهر مقطع مرئي، على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع المئات من المحاضرين والإداريين العاملين في مدينة الصدر، معقل التيار الصدري في العاصمة بغداد، أمام بوابة المنطقة الخضراء، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.
ويرى مختصون أن "عوامل سياسية واقتصادية، مثل عدم كفاءة النظام السياسي في الأداء الحكومي، وفشل المشاريع التنموية لقيامها على المحاصصة، وتوزيع مغانم عوائد النفط، أدت إلى ترهل الاقتصاد العراقي، وانعكاس ذلك على جانب التوظيف".
من جهته، أفاد المحلل السياسي، عماد محمد، بأن "التوظيف في القطاع الحكومي على مدار السنوات الماضية، تحول إلى أداة سياسية يبرز استخدامها بشكل واضح قبل المواسم الانتخابية، رغم المخاطر المترتبة على فتح هذا الباب، في ظل تحذيرات الاقتصاديين من انعكاس ذلك على وضع البلاد مستقبلاً".
وقال محمد لـ"إرم نيوز"، إن "التيار الصدري الآن يتحرك بهذا الاتجاه، لزيادة الضغط على حكومة السوداني، وتحصيل المزيد من الوظائف لأنصاره، وهو في النهاية رصيد سيُحسب قبل الانتخابات النيابية، وهذا حال أغلب الكتل السياسية، التي تدفع نحو هذه التعيينات، دون النظر إلى الحاجة الفعلية للجهاز الإداري".