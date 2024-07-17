تراجعت الأسهم في سوق الأوراق المالية في تايوان، بعد أن قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن تايبيه ينبغي أن تدفع مقابل الدفاع عنها؛ لأنها "لا تقدم للولايات المتحدة أي شيء"، بحسب قوله.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC) تراجعت بنسبة 2.4% بعد الهزة التي أحدثتها تصريحات المرشح الجمهوري الذي ارتفعت فرص عودته إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأثارت تعليقات ترامب مخاوف في تايوان من حدوث تحول في السياسة الأمريكية تجاهها في حال عودة الرئيس الأمريكي السابق.

وكان ترامب يجيب عن سؤال خلال مقابلة مع موقع بلومبيرغ بيزنيسويك (Bloomberg Businessweek)، عمّا إذا كان سيدافع عن الجزيرة التي تقول بكين إنّها جزء من أراضيها.

وتقول الصين إنها ستعيد تايوان إلى السيادة الصينية، حتى لو لزم الأمر استخدام القوة.

وقال ترامب: "أعرف جيدًا هذا الشعب، أحترمه كثيرا. لقد استحوذ على حوالي 100/% من نشاطاتنا في مجال أشباه الموصلات. وأعتقد أنّ تايوان يجب أن تدفع لنا للدفاع عنها". وأضاف "نحن لا نختلف عن شركة تأمين. تايوان لا تعطينا شيئًا".

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وتعد تايوان من بين المشترين المهمين للسلاح الأمريكي، ما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق لشركات الدفاع الأمريكية.

وخلال العام الماضي، اعتمد الكونغرس أيضًا تشريعًا يسمح بتقديم بعض المساعدات العسكرية لتايوان.

وردًّا على تصريحات ترامب، أعرب رئيس وزراء تايوان تشو جونغ تاي عن رغبته في مواصلة تطوير العلاقات الإيجابية مع واشنطن، وأكد على أهمية الجهود المتبادلة في هذا الشأن.

ولعبت الولايات المتحدة تاريخيًّا دور المدافع عن أمن تايوان، على الرغم من التزامها غير الواضح إلى حد ما بالدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

وبموجب قانون العلاقات مع تايوان، تعتبر واشنطن أي جهد لتحديد مستقبل تايوان بوسائل غير سلمية بمثابة مصدر قلق بالغ، وتلتزم بتزويد تايوان بأسلحة دفاعية ومقاومة كل ما من شأنه أن يعرض أمنها للخطر.

وأصبحت تايوان تهيمن على صناعة الرقائق العالمية على مدار الثلاثين عامًا الماضية بعد أن قام صانعو الرقائق الأمريكيون بشكل متزايد بالاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج، للتركيز على تصميم الرقائق الأكثر ربحية.

وبعد حث واشنطن والعملاء على توطين الإنتاج في الولايات المتحدة، التزمت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) باستثمار 65 مليار دولار لبناء ثلاثة مصانع في ولاية أريزونا.

وفي المقابل، ستحصل الشركة على ما يصل إلى 6.6 مليار دولار في شكل منح، و5 مليارات دولار في شكل قروض.