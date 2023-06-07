استقرار الذهب وسط حذر قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين الذين يغلب علهيم الحذر لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن تراجع الدولار شكل دعما للمعدن الأصفر.
ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في السوق الفورية عند 1963.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش، بينما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أداء فاترا لتبلغ 1980.20 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار قليلا مما يجعل الذهب أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.6131 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1034.55 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1419.07 دولار.