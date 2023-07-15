أكبر من "تايتانيك" 5 مرات.. سفينة "أيقونة البحار" تجهز قريبا

ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن سفينة سياحية أكبر حجما من "تيتانيك" 5 مرات، ستكون جاهزة للإبحار العام القادم بعد أن اجتازت اختبارات لرحلات طويلة، خلال الشهر الماضي.

أُطلق على السفينة أسم "أيقونة البحار Icon of the Seas" وهي من صناعة شركة "رويال كاريبيان" الأمريكية التي تتميز ببناء السفن العملاقة مثل سفينة "عجائب البحار" التي تقل عن "أيقونة البحار" بعشرة أقدام فقط.

والشركة في طريقها إلى بناء سفينتين عملاقتين جديدتين من العلامة التجارية "Icon" بحلول 2025 و2026 على التوالي.

بلغت الكلفة الاجمالية لبناء سفينة "أيقونة البحار" بحسب أرقام الشركة المصنعة مليار دولار، وفق "التلغراف".

والسفينة صرح ضخم مؤلف من 20 طابقا وتمتد بطول 1198 قدما، أما الوزن الاجمالي فهو 250 ألف طن؛ أي ما يعادل خمس أضعاف وزن "تايتنك" البالغ 46329 طن.

ستبدأ السفينة الفاخرة باستقبال زبائنها، والذين من المتوقع أن يبلغ عددهم مع الطاقم 10 آلاف لكل رحلة، في العام القادم.

وتتميز "أيقونة البحار" بأعلى مقاييس الرفاهية والفخامة وستعمل على تقديم تجربة سياحية مميزة، من خلال توفير العديد من المرافق مثل سبعة حمامات سباحة وحلبة للتزلج على الجليد وأكبر حديقة مائية عائمة في العالم.

كما ستقدم منزلق ألعاب يبلغ ارتفاعه 46 قدماً، وملعب غولف مصغر، ومكان مخصص لتسلق الصخور.

وستضم أيضا مكانا مميزا، يطلق عليه اسم "سنترال بارك" ، يحتوي على العديد من جدران النباتات الحية، وحوض مائي وشلال بطول 55 قدماً.

أعلنت الشركة المشغلة للسفينة بأن أرخص تكلفة لتذكرة الرحلة الأولى في كانون الثاني/يناير 2024 للشخص الواحد في الغرفة المنفردة سيكون 851 دولار وللجناح 10864 دولار.

ويتشوق العديد من الذين قاموا بالحجز المبكر، وأغلبهم من الشباب المتحمس والراغب بالإثارة، لخوض غمار التجربة الأولى للسفينة.

المصدر: صحيفة "التلغراف" البريطانية