الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم الجمركية على واردات الحبوب الروسية

قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على واردات الحبوب الروسية، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، قوله في بيان على منصة "إكس"، إن "الرسوم الجمركية، التي ستُطبّق أيضًا على الحبوب المستوردة من بيلاروسيا، ستصبح سارية اعتبارًا من الأول من يوليو".

وأضاف أن وزراء الاتحاد الأوروبي قرروا مواجهة صادرات روسيا غير المشروعة من الحبوب المسروقة من أوكرانيا إلى الأسواق الأوروبية.

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الخميس، إن "القواعد الجديدة ترفع الرسوم المفروضة على الحبوب، والبذور الزيتية، والمنتجات المشتقة منها القادمة من روسيا وبيلاروسيا إلى حد سيؤدي عمليًا إلى وقف استيراد هذه المنتجات"، وفق "بلومبيرغ".