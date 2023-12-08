إعادة فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وليبيا تبشر بارتفاع المبادلات التجارية

تتزايد أهمية فتح ليبيا والجزائر معبرا بريا حدوديا ظل مغلقا لمدة تسع سنوات، في ظل غياب منافذ مباشرة للتواصل الأسري والتجارة بين البلدين؛ بسبب حظر الطيران الجوي أيضا، فيما يعوّل عليه الطرفان لرفع المبادلات إلى 3 مليارات دولار.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا إعادة فتح معبر "الدبداب- غدامس" الحدودي مع الجزائر أمام حركة المواطنين والتجارة بين البلدين، بعد مضي تسع سنوات كاملة على إغلاقه.

ويعد معبر الدبداب 20، كيلومترا عن مدينة غدامس، أهم المعابر الحدودية الثلاث بين الجزائر وليبيا.

وتسبب غلقه في 2014؛ لدواع أمنية تتعلق بتهديدات ضد السفارة في طرابلس، بأزمة تواصل بين عائلات جزائرية وليبية يرتبطان بروابط أُسرية.

ودفع تلك العائلات للذهاب إلى تونس المجاورة لتعزيز اللقاءات الأسرية وتخفيف معاناتهم، الأمر الذي يشكل أهمية قصوى لإعادة افتتاح المعبر الحدودي بدءا من الثلاثاء المقبل، خاصة في مجال دعم التبادل التجاري.

وتحسبا لهذه الخطوة، تضع الجزائر قاعدة لوجيستية في مدينة الدبداب تتربع على مساحة 50 ألف متر مربع وتضم أجنحة ومرافق قصد أداء نوعي أمام التجار والمصدرين عبر المعبر الحدودي لتعزيز الصادرات الغذائية والإلكترونية المطلوبة في ليبيا.