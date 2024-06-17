النفط يتراجع بسبب ضعف طلب المستهلكين بالولايات المتحدة
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن أظهر مسح يوم الجمعة ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين، فيما ينتظر المتعاملون نشر بيانات اقتصادية رئيسية من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.18% إلى 82.47 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2%، إلى 78.29 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، لكن الخامين القياسيين ربحا الأسبوع الماضي نحو 4% وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل/نيسان، وذلك بفعل دلائل على زيادة الطلب على الوقود.
المعركة مع الانكماش
وبحسب "رويترز"، قال محللون في بنك "إيه.إن.زد"، عبر مذكرة إن البيانات الاقتصادية من الصين اليوم الاثنين ستحدد المسار الذي تسلكه أسواق السلع الأولية هذا الأسبوع.
وسيعطي استهلاك المصافي من الخام في الصين مؤشرا للطلب على النفط في حين ستعطي مبيعات التجزئة والاستثمار التجاري والإنتاج الصناعي وأرقام أسعار المساكن صورة أوضح للنشاط الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وأظهرت بيانات المنتجين والمستهلكين الأسبوع الماضي أن معركة الصين مع الانكماش لا تزال مستمرة، والأسواق مغلقة في سنغافورة، مركز تداول النفط الرئيسي، وفي دول أخرى بالمنطقة، بسبب عطلة عامة اليوم الاثنين.