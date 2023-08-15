التضخم في السعودية يواصل التراجع إلى 2.3% في يوليو

أظهرت بيانات حكومية الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في تموز/يوليو مقابل 2.7% في حزيران/يونيو.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات.

وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3% عن حزيران/يونيو، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1%.

وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4% عن حزيران/يونيو.

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9% في تموز/يوليو على أساس سنوي وبنسبة 0.8% على أساس شهري.

كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.

ويواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4% في كانون الثاني/يناير.