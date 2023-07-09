تقرير: 90% من المتعطلين عن العمل في أمريكا من السود

كشف تقرير حديث صادر عن "مكتب إحصاءات العمل الأمريكي"، نشر مؤخرًا، أن الأمريكيين السود شكلوا ما يقرب من 90% من المتعطلين عن العمل في الولايات المتحدة منذ نيسان/ أبريل.

وأشار التقرير إلى أن العمال السود شكلوا حوالي 267 ألفًا من أصل 300 ألف حالة بطالة جديدة سجلت خلال الربيع الأخير.

ويبلغ معدل البطالة الحالي للديموغرافيين 6%، أي ما يقرب من ضعف معدل توظيف البيض - الذي يبلغ 3.1%، بحسب صحيفة "ذا هل" البريطانية.

وظلت البطالة منخفضة مع تزايد المخاوف من حدوث ركود يلوح في الأفق، لكن المعدل لم يظل متساويًا بين المجموعات المختلفة، كما ارتفعت معدلات البطالة بين ذوي الأصول الأسبانية في الفترة نفسها إلى 4.3%.