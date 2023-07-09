تقرير: 90% من المتعطلين عن العمل في أمريكا من السود
كشف تقرير حديث صادر عن "مكتب إحصاءات العمل الأمريكي"، نشر مؤخرًا، أن الأمريكيين السود شكلوا ما يقرب من 90% من المتعطلين عن العمل في الولايات المتحدة منذ نيسان/ أبريل.
وأشار التقرير إلى أن العمال السود شكلوا حوالي 267 ألفًا من أصل 300 ألف حالة بطالة جديدة سجلت خلال الربيع الأخير.
ويبلغ معدل البطالة الحالي للديموغرافيين 6%، أي ما يقرب من ضعف معدل توظيف البيض - الذي يبلغ 3.1%، بحسب صحيفة "ذا هل" البريطانية.
وظلت البطالة منخفضة مع تزايد المخاوف من حدوث ركود يلوح في الأفق، لكن المعدل لم يظل متساويًا بين المجموعات المختلفة، كما ارتفعت معدلات البطالة بين ذوي الأصول الأسبانية في الفترة نفسها إلى 4.3%.
وشهد شهر نيسان /أبريل الماضي، انخفاضًا قياسيًا في معدلات البطالة بين الأمريكيين السود، وشهد الشهر أيضًا أصغر فجوة في البطالة بين السود والبيض، وهو عامل رئيس يستخدم لتتبع عدم المساواة الاقتصادية.
وقال ويليام رودجرز مدير "معهد العدالة الاقتصادية" التابع لمؤسسة "سانت لويس الفيدرالية"، لوكالة "بلومبرج" للأنباء: "إذا استمرت الظروف في الضعف، أو حتى تسارعت، فإن المكاسب التي حققها العمال السود والفئات الضعيفة الأخرى يمكن أن تتضاءل بسرعة".
يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ 3.6%، وهو نفس معدل البطالة تقريبًا الذي كان عليه قبل جائحة كورونا في العام 2019 وأوائل العام 2020، وكانت نسبة البطالة في أبريل/نيسان 3.4% وهي الأدنى منذ العام 1969.
وانخفض التضخم في الأشهر الأخيرة، مخالفًا المخاوف من استمراره في النمو، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 3.8% اعتبارًا من أيار/ مايو، وهو نفس معدل التضخم في أوائل العام 2021.
المصدر : صحيفة "ذا هل" البريطانية