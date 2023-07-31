ضربة لحكومة اليمين.. اقتصاد إيطاليا ينكمش

أظهرت بيانات حديثة، الاثنين، أن أداء الاقتصاد الإيطالي جاء سيئا بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام الجاري، مما يجعل التوقعات بشأن مستقبل رئيسة الوزراء جورجا ميلوني غير مريحة مع سعي حكومتها إلى التصدي للتأثير السلبي لزيادة التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنه ارتفع 0.6% على أساس سنوي.

وأشار 17 محللا في مسح أجرته "رويترز"، إلى قراءة ثابتة على أساس ربع سنوي وإلى زيادة بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

وتتناقض البيانات القاتمة مع توقعات الحكومة، التي استهدفت في أبريل/نيسان نموا لعام 2023 بنسبة 1% وقدرت زيادة معتدلة في الناتج المحلي الإجمالي بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.