إطلاق رحلات جوية مباشرة بين بكين والرياض وجدة

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن برنامج الربط الجوي والخطوط السعودية أطلق رحلات مباشرة بين بكين والرياض، اليوم الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أن البرنامج أطلق رحلات جوية مباشرة بين بكين وجدة، يوم أمس السبت.

ويهدف برنامج الربط الجوي، إلى إطلاق مسارات إضافية من وإلى السعودية، في النصف الثاني من عام 2023، والنصف الأول من عام 2024 وتوسيع شبكة طيرانها، وتسهيل إمكانية الوصول إليها دوليًا، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة، أن "هذه التوسعات انعكست إيجابيًا على مؤشر الربط الجوي للمملكة، الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، حيث انتقلت المملكة من المرتبة الـ 27 في عام 2019، إلى المرتبة الـ 13 في عام 2022".

يشار إلى أن برنامج الربط الجوي أُطلِق عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية.