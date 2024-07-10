ارتفع الدولار، اليوم الأربعاء، بعد انتعاشه من أدنى مستوى في 3 أسابيع.

جاء ذلك بعد أن تحدث جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، بنبرة حذرة بشأن مدى قرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفق "رويترز".

وفي اليوم الأول من شهادته أمام الكونغرس الليلة الماضية، قال باول إن خفض سعر الفائدة لن يكون أمراً مناسباً حتى يكتسب البنك المركزي "ثقة أكبر" في أن التضخم يتجه نحو المعدل المستهدف البالغ 2%.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية من بينها اليورو والين، عند 105.14 نقطة، بعد ارتفاعه بنحو 0.1% الثلاثاء.

وكان قد انخفض، الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ 13 يونيو/ حزيران بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة على نحو غير متوقع.

ويرى المتعاملون حالياً احتمالا يبلغ 73% تقريباً لخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول نزولاً من 76% في اليوم السابق.

وتشير التوقعات إلى إجراء خفض آخر في الأغلب بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

وبعد شهادته أمام مجلس الشيوخ، سيتحدث باول أمام مجلس النواب، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو/ حزيران غداً الخميس.

وارتفع الدولار 0.13% إلى 161.525 ين. واستقر اليورو عند 1.0815 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.67345 دولار، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى في 6 أشهر الذي سجله يوم الاثنين عند 0.67615 دولار.