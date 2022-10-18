السعودية.. اقتراح جديد بتقليص العمل لـ 6 ساعات يلقى تأييدا واسعا

قوبل اقتراح جديد بتقليص ساعات العمل في وظائف القطاعين العام والخاص بالسعودية، من 8 إلى 6 ساعات يوميا فقط، بتأييد واسع تقدمه كتاب ومختصون واقتصاديون سعوديون يقولون، إن "الخطوة تعود بالفائدة على الموظفين وشركاتهم".

وتتكرر المطالب بتخفيض فترة العمل اليومي لـ 6 ساعات وزيادة العطلة الأسبوعية من يومين إلى 3، بين فترة وأخرى في السعودية، لكن وزارة الموارد البشرية لم تستجب لتلك الاقتراحات في الماضي، بينما تسعى لإلزام القطاع الخاص بإجازة اليومين الأسبوعية التي تتهرب منها بعض الشركات.

لكن أحدث اقتراح لتخفيض ساعات العمل اليومي في السعودية، يلقى تأييدا كبيرا يقدم مؤيديه المختصين بالموارد البشرية والإنتاج، أن خفض ساعات العمل يعود بالفائدة على المنشآت بالقدر الذي يستفيد منه الموظف.

ويدعم مؤيدو ذلك الاقتراح، مطلبهم بأن طبيعة العمل تغيرت عن الماضي مع انتشار التقنية التي تسهل التواصل والإنجاز، كما أن الموظفين لا يستطيعون العمل بشكل متواصل لمدة 8 ساعات، ويأخذون استراحات يقضونها على مواقع التواصل الاجتماعي أو الحديث مع زملائهم.

كما يدعم أصحاب ذلك الاقتراح، فكرتهم بتجربة جائحة "كورونا" التي أجبرت كثيرا من الموظفين على العمل من منازلهم، وتمكنوا من إنجاز مهامهم في زمن أقليل بكثير من ساعات الدوام.

وتقول الكاتبة السعودية مها عبدالله، وهي من أوائل من قدموا الاقتراح الذي جذب مؤيدين كثر في نقاش واسع عبر "تويتر": "يجب تقليص ساعات العمل إلى 6 حيث أن 8 ساعات يوميا هي سرقة مجحفة لعمر الانسان، لا يتبقى وقتا في يومه ليعيشه، يأكل وينام ليكمل يومه التالي في مقر العمل! 6 ساعات كافية للإنتاج الفعلي، وما تبقى من اليوم يعود للفرد حتى لا يفقد عقله ونفسه في هذا الاستعباد الوظيفي!".