الصين تعرض طائرة ركاب معتمدة حديثا في معرض دولي للطيران

عرضت الصين، اليوم الثلاثاء، أول طائرة ركاب كبيرة مصنّعة محليا بعد المصادقة عليها من قبل الجهات الناظمة في المعرض الدولي الرابع عشر للطيران والفضاء.

وكُشف النقاب عن الطائرة التي حملت رمز "سي 919" في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، الذي تنظمه الصين كل عامين، ويعد واحدا من أكبر معارض الطيران الدولية. وحلّقت الطائرة في سماء مدينة تشوهاي (جنوب) الملبّدة بالغيوم، قبل أن تهبط على المدرج وسط حضور مئات المتفرجين.

وتأمل السلطات الصينية أن تنافس طائرتها الجديدة التي بنتها شركة تجارية خاصة مملوكة من الدولة تصاميم أجنبية بارزة على غرار بوينغ 737 ماكس، وإيرباص "أيه 320".

وتسعى بكين أن تحدّ من خلال تصنيعها أول طائرة نفاثة ذات إمكانيات تجارية، من اعتماد البلاد على التكنولوجيا الأجنبية، لا سيما مع توتر علاقاتها مع الدول الغربية، على رغم أنه يتم الحصول على معظم أجزاء الطائرة من الخارج.

وصادقت الهيئات الناظمة الصينية على الطائرة في أيلول/سبتمبر. وأشاد الرئيس شي جينبينغ بـ"الإنجازات المرضية"، واصفا إياها بأنها "جهد مدفوع بإرادة البلاد".

ودعمت شركات الطيران الحكومية بحماسة الطائرة، رغم أنها لم تحصل بعد على تراخيص من الجهات الناظمة الأمريكية والأوروبية، أو على الضوء الأخضر للمضي في إنتاج ضخم.

وقالت شركة طيران "شرق الصين"، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد من حيث عدد الركاب، في أيار/مايو، إنها تخطط لضمّ أربع طائرات "سي 919" إلى أسطولها الجوي، في وقت ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة ستدخل حيز التشغيل خلال الربع الأول من العام 2023.

وقالت مؤسسة الطائرات التجارية الصينية المحدودة "كوماك"، المملوكة من الدولة، إنه تم تقديم أكثر من 800 طلب للحصول على الطائرة من عشرات الزبائن.

وأعلنت الصين رسميا عن صفقات طويلة الأمد لطائرات إيرباص بقيمة 17 مليار دولار، خلال زيارة أجراها المستشار الألماني أولاف شولتس، الأسبوع الماضي.