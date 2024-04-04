تونس.. تراجع العجز التجاري في الربع الأول من 2024
انخفض العجز التجاري في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20.7%، بدعم من صادرات زيت الزيتون والصيد البحري والسياحة، بعد سنوات من التراجع الاقتصادي.
وانخفض العجز الإجمالي في الميزان التجاري للدولة، خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 20,7%: -3,051.- مليون دينار تونسي، في نهاية مارس/أذار 2024 مقابل -3,846.2 في نهاية مارس 2023، بحسب صحيفة "لا بريس" التونسية في نسختها الفرنسية.
أما الواردات، فقد تحسّنت نسبة الواردات إلى الصادرات بمقدار 4 نقاط مئوية خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 لتبلغ 84.2%.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 4.4%، حيث انتقلت من 15,614,7 م د، في نهاية مارس/ آذار 2023 إلى 16,300,8 م د في نهاية مارس 2024، (الصادرات الغذائية تمثل 19,1% من إجمالي الصادرات).
ويعود هذا الانخفاض في عجز الميزان التجاري أساسًا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون (+103,2%)، ومنتجات الصيد البحري (+45,9%).
وخلال الربع الأول من عام 2024 ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ارتفعت مداخيل السياحة بنسبة 8% لتبلغ 1226 م د، كما تعززت مداخيل العمل (التدفقات المالية) بنسبة 4,1% لتبلغ 1810 ملايين دينار تونسي.
وبلغ صافي الأصول بالعملة الأجنبية حتى نهاية مارس/أذار، مستوى 23,281 مليون دينار، أي ما يعادل 106 أيام من الواردات (مقابل 95 يومًا لنفس الفترة من العام الماضي).
فيما بقي سعر صرف الدينار مستقرًا منذ بداية العام، حيث يبلغ نحو 3.37 مقابل اليورو و3.11 مقابل الدولار الأمريكي.
وخلال الشهرين الأولين من عام 2024؛ بلغ إجمالي الاستثمارات المعلن عنها 1249,6 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 34,6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
انتعاش السياحة
وساهمت الاستثمارات بتوفير 16.251 فرصة عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية (بزيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)، وما زال معدل التضخم يسير في اتجاه هبوطي وانخفض إلى 7.5%، في فبراير/ شباط، مقابل 7.8% في يناير 2024.
أما عن قطاع السياحة، فزادت عائدات السياحة بنسبة 8% إلى 390 مليون دولار في نفس الفترة.
وسجلت السياحة انتعاشًا في تونس مع استقبالها 8.8 مليون زائر خلال العام 2023، بزيادة 49.3% على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل العام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، ارتفاع عائدات العمل بشكل طفيف، بنسبة 2.5 %، لتتجاوز قيمتها 7.3 مليار دينار.