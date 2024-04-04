تونس.. تراجع العجز التجاري في الربع الأول من 2024

انخفض العجز التجاري في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20.7%، بدعم من صادرات زيت الزيتون والصيد البحري والسياحة، بعد سنوات من التراجع الاقتصادي.

وانخفض العجز الإجمالي في الميزان التجاري للدولة، خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 20,7%: -3,051.- مليون دينار تونسي، في نهاية مارس/أذار 2024 مقابل -3,846.2 في نهاية مارس 2023، بحسب صحيفة "لا بريس" التونسية في نسختها الفرنسية.

أما الواردات، فقد تحسّنت نسبة الواردات إلى الصادرات بمقدار 4 نقاط مئوية خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 لتبلغ 84.2%.

كما ارتفعت الصادرات بنسبة 4.4%، حيث انتقلت من 15,614,7 م د، في نهاية مارس/ آذار 2023 إلى 16,300,8 م د في نهاية مارس 2024، (الصادرات الغذائية تمثل 19,1% من إجمالي الصادرات).

ويعود هذا الانخفاض في عجز الميزان التجاري أساسًا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون (+103,2%)، ومنتجات الصيد البحري (+45,9%).

وخلال الربع الأول من عام 2024 ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ارتفعت مداخيل السياحة بنسبة 8% لتبلغ 1226 م د، كما تعززت مداخيل العمل (التدفقات المالية) بنسبة 4,1% لتبلغ 1810 ملايين دينار تونسي.